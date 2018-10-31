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المحافظين: على الدولة مراعاة أولوية زراعة القمح ضمن تعديلات القانون رقم 53

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:26 م
نادر فصيح؛ رئيس
نادر فصيح؛ رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين
معتز الخصوصى
أكد نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، على أهمية أن تشمل التعديلات الجديدة في قانون الزراعة رقم 53 إلزام المزارعين بزراعة المحصول الرئيسي وهو القمح في أماكن محددة بناء على ما تختاره وزارة الزراعة وتحدد المساحات المزروعة طبقًا للاكتفاء الذاتي للدولة حتى لا نستورد قوت يومنا.

وأشار فصيح، فى بيان صحفى له، إلى ضرورة زراعته على مستوى الجمهوريةـ مؤكدا أن هذا ليس بالأمر الصعب مثلما تم من حرمان مناطق أخرى من زراعة محصول الأرز.

كما أكد رئيس لجنة الزراعة، على ضرورة أن تشمل التعديلات، أن لا يجوز تسجيل أي صنف جديد من خارج البلاد إلا بعد اعتماده من لجنة فنية مكونة من الشركة المنتجة أو المستوردة وأعضاء من الجمعيات الزراعية التابع لها مكان زراعة الصنف وعدد من كبار المزارعين بالمنطقة الذين زرعوا الصنف واختبروه ولابد أن يكون هناك موافقة كتابية من هؤلاء المزارعين على زراعة هذا الصنف.

وطالب فصيح، وزير الزراعة بضرورة نقل توزيع الأسمدة من الجمعيات الزراعية وإسنادها فورا إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي كما كان في سابق عهده وذلك لما مارسته الجمعيات من مخالفات جسيمة أضرت بالفلاح، مثل عدم توزيع الحصص المقررة بالعدل بين المزارعين وعدم القدرة على إعطاء المقررات الواجبة لكل زراعة وذلك لعدم وجود الخبرة والكفاءة بين الأشخاص المنتجين.
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