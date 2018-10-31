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برلمان

المحافظين: 100 مليون صحة ميزت مصر عالميا بتصديها لمرض فيرس سي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:04 م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصى
قال الدكتور على عوف، رئيس اللجنة الصحية بحزب المحافظين، إن المبادرات الصحية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، لمواجهة بعض الأمراض التي صعب علاجها خلالها في السنوات السابقة ساهمت في وضع مصر في الترتيبات الأوائل بين الدول لمكافحة الأمراض، موضحا أن مرضا كفيرس سي، والذي لاقى اهتماما بمجرد اكتشاف دواء له وتم علاج نسبة كبيرة من المصريين المصابين به وصل كمرحلة أولى مليون و 300 ألف حالة، ثم الإعلان عن مبادرة 100 مليون صحة لاستكمال العلاج.

وأضاف عوف فى بيان صحفى له، أنه مع بداية إعلان الحكومة المصرية لبدء التحرك لمواجهة المرض واتجهت أنظار العالم نحو مصر وأصبح هناك تمييز لمصر لتصديها للمرض الذي سببا لوفاة الكثير بسبب عدم وجود علاج له، مشيرا إلى أنه يتم التوجه حاليا للاهتمام بالجانب الصحي للمواطن المصري من خلال المطالبة بتوفير كافة الاحتياجات الصحية له، مؤكدا أن الحزب يراقب مدى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ولا زال يطالب بتحسنها في بعض الجوانب.

وطالب عوف، من الدولة بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في التحرك من خلال المبادرات المعلنة والنزول للقرى والنجوع في المحافظات والمناطق النائية واستهدافها واستخدام مقراتهم المختلفة كمراكز طبية يتم من خلالها تقديم العلاج للمصابين.
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