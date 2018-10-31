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عبد العاطي: ألمانيا تدعم رؤية السيسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:31 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا مختلفة عن الزيارات الماضية، موضحا أنه غير الصورة الألمانية تجاه مصر، بعد ثورة 30 يونيو، وذلك خلال الزيارة الأولى له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى جميع القادة المسئولين عن صنع القرار فى المانيا وأيضا اصحاب الشركات الكبيرة.

وأشار إلى أن هناك تقديرا كبيرا من الجانب الألمانى لما تم فى الإصلاح الاقتصادى، وكشف للمسؤولين الالمان ان النهج المصرى هو الصحيح.

كما كشف عن أن ألمانيا تدعم الرئيس السيسي فى كافة القرارات التى تم اتخاذها، وأوضح أن هناك تقاربا فى كافة الرؤى بين البلدين، وأن ألمانيا تقدر دور الرئيس السيسي فى بناء مصر.

وتابع ان هناك رغبة من الجانب الالمانى لتكون مصر بوابتها لافريقيا مستقبلا، مشيرا إلى ان الفترة المقبلة ستحدث اشياء على ارض الواقع بسبب قيام بعض الشركات الألمانية بالاستثمار فى مصر.

وأوضح أن هناك 4 ملفات شهدتها المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منها "ضخ الاستثمارات" و"تطوير التعليم".

ولفت إلى انه سيتم إنشاء أول جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى القطاعات الاخرى والأفكار المحددة لمصلحة القارة الأفريقية.
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