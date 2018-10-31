«سيدات سلة الأهلي» يحصدن المركز الثاني في البطولة العربية

احتل فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي المركز الثاني في البطولة العربية للأندية بعد الهزيمة أمام نادي هومنتن اللبناني في نهائي البطولة بنتيجة ٨٣-٥٧.



وقدمت لاعبات الأهلي أداءً طيبًا على مدار البطولة. وواجهت الفرق الأقوى خلال مشوارهن في البطولة العربية للأندية.



وأقيمت البطولة العربية للأندية على الصالة المغطاة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية في الفترة من ٢٣ وحتى ٣١ من شهر أكتوبر الجاري.