ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

«سيدات سلة الأهلي» يحصدن المركز الثاني في البطولة العربية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:25 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
احتل فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي المركز الثاني في البطولة العربية للأندية بعد الهزيمة أمام نادي هومنتن اللبناني في نهائي البطولة بنتيجة ٨٣-٥٧.

وقدمت لاعبات الأهلي أداءً طيبًا على مدار البطولة. وواجهت الفرق الأقوى خلال مشوارهن في البطولة العربية للأندية.

وأقيمت البطولة العربية للأندية على الصالة المغطاة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية في الفترة من ٢٣ وحتى ٣١ من شهر أكتوبر الجاري.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تدشين بوتين منجما جديدا للماس شمال روسيا

شاهد.. الدول العربية تتسبب فى خسائر فادحة للنظام القطري

موعد مباراة الاهلي والترجي والقنوات الناقلة

مفاجأة مدوية..الفيفا يبحث سحب التنظيم الفردى من قطر لكأس العالم 2022

شاهد.. سيدة تضع مولودها داخل سوبر ماركت في 120 ثانية

شاهد.. تعليق هيدي كرم على سرقة طفل أموالا من حقيبة أمه

ظافر عابدين يستضيف بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي.. ومنافسة قوية مع إيهاب توفيق

الرئاسة: الرئيس السيسي يصل شرم الشيخ عائداً من العاصمة الألمانية برلين

سجن سيدة كويتية بسبب توجيه الشتائم لأبنائها أثناء مذاكرة دروسهم

المرجيحة تتسبب فى مصرع تلميذ بمدرسة خاصة بعد تهشم رأسه فى أوسيم

إحباط تهريب 300 كيلو بانجو مخبأة بـ معدة ثقيلة بقناة السويس..فيديو

هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

فيديو

بدر عبد العاطي: ألمانيا في مقدمة السياحة الوافدة إلى مصر منذ 2015
عبد العاطي: ألمانيا تدعم رؤية السيسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها بالغناء لنفسها.. فيديو
أحمد موسى يعرض أغنية تسلم الأيادي بعد عودة الرئيس من ألمانيا.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟