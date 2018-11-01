مواجهات شرسة في القسم الثاني لحسم صدارة المجموعة

تقام اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني بالثلاث مجموعات "الصعيد، القاهرة، بحري"، والتي ستشهد صراعًا شرسًا علي مراكز القمة للصعود لدوري الأضواء والشهرة.

مجموعة بحري :

دمنهور vs طنطا

الرجاء vs بلدية المحلة

مركز شباب تلا vs كفر الشيخ

الأولمبي vs الحمام

سيدي سالم vs الجزيرة

وفي لقاء مؤجل من الجولة السابقة يحل المنصورة ضيفًا ثقيلًا على فريق أبو قير، بينما تأجلت مباراتى

المنصورة

مع فاركو وغزل المحلة مع أبو قير للأسمدة إلى يوم الثلاثاء 6 نوفمبر.