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رياضة

مواجهات شرسة في القسم الثاني لحسم صدارة المجموعة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:22 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني بالثلاث مجموعات "الصعيد، القاهرة، بحري"، والتي ستشهد صراعًا شرسًا علي مراكز القمة للصعود لدوري الأضواء والشهرة.

مجموعة بحري : 

دمنهور vs طنطا

الرجاء vs بلدية المحلة


مركز شباب تلا vs كفر الشيخ 



الأولمبي vs الحمام



سيدي سالم vs الجزيرة 


وفي لقاء مؤجل من الجولة السابقة يحل المنصورة ضيفًا ثقيلًا على فريق أبو قير، بينما تأجلت مباراتى المنصورة مع فاركو وغزل المحلة مع أبو قير للأسمدة إلى يوم الثلاثاء 6 نوفمبر.

مجموعة الصعيد 

"قمة الأشقاء "نادي بنى سويف vs تليفونات بني سويف

أسوان vs طهطا

الالمونيوم vs المنيا

ديروط vs النصر للتعدين 

الإعلاميين vs الوليديه 

مركز شباب ناصر ملوي vs الفيوم

سوهاج vs التحرير 

مجموعة القاهرة 


إف سى مصر vs بورتو السويس


كوكا كولا vs القناة 

الترسانة vs جمهورية شبين 

المريخ vs النصر 

دمياط vs أبى صقل
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