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رياضة

سولاري يعلن تشكيلة ريال مدريد الرسمية في أول مباراة بعد إقالة لوبيتيجي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:35 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن الإسباني سانتياجو سولاري، المدير الفني المؤقت لنادي ريال مدريد، عن تشكيلة النادي الملكي الرسمية التي تستعد لخوض أولى مباريات كأس ملك إسبانيا، ضد فريق مليلة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدور 32.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: أودريوزولا، سانشيز، راموس وريحليون

الوسط: أسينسيو، لورينتي و داني سيبايوس

الهجوم: بنزيما، فاسكيز وفينسيوس.

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