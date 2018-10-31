سولاري يعلن تشكيلة ريال مدريد الرسمية في أول مباراة بعد إقالة لوبيتيجي

أعلن الإسباني سانتياجو سولاري، المدير الفني المؤقت لنادي ريال مدريد، عن تشكيلة النادي الملكي الرسمية التي تستعد لخوض أولى مباريات كأس ملك إسبانيا، ضد فريق مليلة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدور 32.



وجاءت تشكيلة ريال مدريد للمباراة كالتالي:



حراسة المرمى: كيلور نافاس



الدفاع: أودريوزولا، سانشيز، راموس وريحليون



الوسط: أسينسيو، لورينتي و داني سيبايوس



الهجوم: بنزيما، فاسكيز وفينسيوس.



