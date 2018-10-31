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مرأة

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:04 م
بلقيس
بلقيس
هاجر هانئ
خضعت المطربة بلقيس فتحى لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصورة هالة الجهواري.

تألقت بلقيس بإطلالة رائعة من اختيار الاستايلست ma.fashionconsultancy، مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر وذا أكمام طويلة شفافة، من تصميم مصممة الأزياء مرمر حليم، وتميز بقصة فضفاضة، وبحزام عريض حول منطقة الخصر كشف عنها رشاقتها، ونسقت مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات الفخمة من علامة بولغاري.

ووضعت لها خبيرة التجميل صفاء المسلم ماكياج خفيفا مع احمر شفاه من باللون البيج، فيما بدت بتسريحة شعر من أنامل المصفف رافى.
بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور
بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور
بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور
بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور
بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور
بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور
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