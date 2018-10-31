نواب البرلمان يقترحون إنشاء شرطة ونيابة للمحليات.. ويؤكدون: عدد مخالفات البناء والتعديات مفزع ونحتاج سرعة تنفيذ قرارات الإزالة

برلمانيون عن أسباب مقترح إنشاء شرطة ونيابة للمحليات:
عبد الحميد كمال يوضح حتمية إنشاء شرطة ونيابة للمحليات كـ شرطة متخصصة.
بدوى النويشى:
عبد الحميد كمال يوضح حتمية إنشاء شرطة ونيابة للمحليات كـ شرطة متخصصة.
بدوى النويشى:
كم تعديات ومخالفات البناء كبير
محمد الدامى:
محمد الدامى:
شرطة المحليات مهمة لسرعة تنفيذ أي قرارات.
إنشاء مناطق عشوائية ومخالفة الهيكل التنظيمي لأي منطقة أقرب ما يفكر به المواطن لحل مشكلة السكن وهو لا يعي ولا يدرك خطورة ما يقوم به على المدى الزمني القريب، التعديات على الأراضى الزراعية الحل الوحيد الذي يلجأ إليه المواطن ماذا لو فكر قليلا وأدرك أنه لا مجرد قطعة أرض بل يتعدى على قوته وقوت أبنائه.
ما يقوم به المواطن فى غفله يكلف الدولة جهد مضنٍ وتمويل ضخم، لذلك اقترحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنشاء شرطة متخصصة للتصدى إلى العشوائية وازالة مخالفات بناء او تعديات على أراض زراعية، قام بها المواطن للتحايل على الدولة فخسر هو وخسرت الدولة تمويل أو جهد كان يمكن تحويله لبناء مشروع أو رفع كفاءة قطاع.
فى هذا السياق قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجتمع يحتاج كل فترة إلى تشريعات تتماشى مع الواقع، ولذلك فمقترح إنشاء شرطة ونيابة للمحليات سيكون مهما الفترة القادمة، لافتا إلى أن عددا من الدول لديها ما يعرف بالشرطة المتخصصة.
وأوضح كمال فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه حال إنشاء شرطة ونيابة خاصة بالمحليات ستكون خاضعة لإدارة وزارة الداخلية ولكنها معنية بالإشراف على قرارات المحليات،مشيرا إلى انتشار الأسواق ومواقف السيارات والتعديات على أملاك الدولة من أراضي ومخلفات البناء على الأراضى الزراعية.
وتابع:"وجود عشوائية فى الشوارع ومخالفات البناء يعطل المصلحة العامة للدولة والمواطن لذلك يجب إنشاء شرطة المحليات كـ شرطة متخصصة معنية فقط بتنفيذ قرارات الإزالة ومنع التعديات فى مرحلة المهد"
ومن جانبه أوضح بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كم التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء كبير للغاية، لذلك اقترحت لجنة الإدارة المحلية بانشاء شرطة متخصصة كشرطة المرافق والآثار تسمى شرطة ونيابة المحليات".
وأضاف النويشى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أنه فى ظل الكم الكبير التعديات والمخالفات وانشغال جهاز الشرطة بقضايا أهم إضافة ان قرارات الإزالة تحتاج دراسات أمنية تأخذ وقتا طويلا، أذا الحل هو وجود شرطة متخصصة، لافتا إلى أنه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أكد خلال اجتماع سابق له مع المحافظين على ضرورة التصدى لإى مخالفات بناء أو تعديات على الاراضى الزراعية فى مرحلة المهد.
وفى ذات السياق قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،، إن الهدف من إنشاء شرطة ونيابة للمحليات هو سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح "الدامى" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه عند إصدار قرارات إزالة ما ضد مخالفات بناء، يتم إرسالها إلى الشرطة، فتقوم بدورها بعمل دراسات أمنية قد تستغرق وقت طويل، لافتا إلى أن بعض القرارات لا تتحمل التأخير ووجود شرطة متخصصة للمحليات سيسرع من تنفيذ أى قرارات.
كان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قال "إن إنشاء شرطة ونيابة للمحليات، هذا مطلب جميع المحافظين السابقين، ولكنها مسألة تتعلق بالتحديث المؤسسى، والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، ومتفهمين أن هذه التوصية ستأخذ وقتا، وسنعقد جلسة حوارية لحسم هذه المسألة".
إنشاء مناطق عشوائية ومخالفة الهيكل التنظيمي لأي منطقة أقرب ما يفكر به المواطن لحل مشكلة السكن وهو لا يعي ولا يدرك خطورة ما يقوم به على المدى الزمني القريب، التعديات على الأراضى الزراعية الحل الوحيد الذي يلجأ إليه المواطن ماذا لو فكر قليلا وأدرك أنه لا مجرد قطعة أرض بل يتعدى على قوته وقوت أبنائه.
ما يقوم به المواطن فى غفله يكلف الدولة جهد مضنٍ وتمويل ضخم، لذلك اقترحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنشاء شرطة متخصصة للتصدى إلى العشوائية وازالة مخالفات بناء او تعديات على أراض زراعية، قام بها المواطن للتحايل على الدولة فخسر هو وخسرت الدولة تمويل أو جهد كان يمكن تحويله لبناء مشروع أو رفع كفاءة قطاع.
فى هذا السياق قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجتمع يحتاج كل فترة إلى تشريعات تتماشى مع الواقع، ولذلك فمقترح إنشاء شرطة ونيابة للمحليات سيكون مهما الفترة القادمة، لافتا إلى أن عددا من الدول لديها ما يعرف بالشرطة المتخصصة.
وأوضح كمال فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه حال إنشاء شرطة ونيابة خاصة بالمحليات ستكون خاضعة لإدارة وزارة الداخلية ولكنها معنية بالإشراف على قرارات المحليات،مشيرا إلى انتشار الأسواق ومواقف السيارات والتعديات على أملاك الدولة من أراضي ومخلفات البناء على الأراضى الزراعية.
وتابع:"وجود عشوائية فى الشوارع ومخالفات البناء يعطل المصلحة العامة للدولة والمواطن لذلك يجب إنشاء شرطة المحليات كـ شرطة متخصصة معنية فقط بتنفيذ قرارات الإزالة ومنع التعديات فى مرحلة المهد"
ومن جانبه أوضح بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كم التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء كبير للغاية، لذلك اقترحت لجنة الإدارة المحلية بانشاء شرطة متخصصة كشرطة المرافق والآثار تسمى شرطة ونيابة المحليات".
وأضاف النويشى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أنه فى ظل الكم الكبير التعديات والمخالفات وانشغال جهاز الشرطة بقضايا أهم إضافة ان قرارات الإزالة تحتاج دراسات أمنية تأخذ وقتا طويلا، أذا الحل هو وجود شرطة متخصصة، لافتا إلى أنه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أكد خلال اجتماع سابق له مع المحافظين على ضرورة التصدى لإى مخالفات بناء أو تعديات على الاراضى الزراعية فى مرحلة المهد.
وفى ذات السياق قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،، إن الهدف من إنشاء شرطة ونيابة للمحليات هو سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح "الدامى" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه عند إصدار قرارات إزالة ما ضد مخالفات بناء، يتم إرسالها إلى الشرطة، فتقوم بدورها بعمل دراسات أمنية قد تستغرق وقت طويل، لافتا إلى أن بعض القرارات لا تتحمل التأخير ووجود شرطة متخصصة للمحليات سيسرع من تنفيذ أى قرارات.
كان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قال "إن إنشاء شرطة ونيابة للمحليات، هذا مطلب جميع المحافظين السابقين، ولكنها مسألة تتعلق بالتحديث المؤسسى، والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، ومتفهمين أن هذه التوصية ستأخذ وقتا، وسنعقد جلسة حوارية لحسم هذه المسألة".