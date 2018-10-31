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محافظات

محافظ البحيرة يوجه مدير المعهد الطبي بإجراء عملية جراحية لطالبة..صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:59 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
فى لفتة إنسانية من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وفور علمه بإصابة 9 طالبات من كلية الآداب بجامعة دمنهور بحادث تصادم أتوبيس كنّ يستقللنه من مدينة الدلنجات للجامعة نتج عنه إصابة إحداهن بإصابات متعددة فى العظام وشرخ فى الحوض والفكين.

أجرى الحافظ اتصالا تليفونيا بالدكتور عبد الحكيم عبده مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور لعمل الجراحات الطبية اللازمة للطالبة دون خضوعها لقائمة انتظار.

وحث اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، طلاب جامعة دمنهور على المثابرة في تحصيل العلوم وبث فيهم روح الوطنية ودعاهم إلى الاندماج والتفاعل مع برامج التنمية الجارى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة.
محافظ البحيرة يوجه مدير المعهد الطبي بإجراء عملية جراحية لطالبة..صور
محافظ البحيرة يوجه مدير المعهد الطبي بإجراء عملية جراحية لطالبة..صور
محافظ البحيرة يوجه مدير المعهد الطبي بإجراء عملية جراحية لطالبة..صور
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