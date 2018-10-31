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عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم يكشف عن أهم محاور هذا العام

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:42 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور عمرو درويش، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن المنتدى ثري جدا هذا العام، موضحا أن هناك الكثير من المحاور التي سيناقشها الشباب على مدار أيام المنتدي.

وأشار "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "معتز الدمرداش"، والمُذاع على فضائية "النهار وان"، إلى أن من ضمن المحاور الهامة التي سوف يتم مناقشتها خلال منتدى شباب العالم محور أجندة أفريقيا 2063، معقبا أن هذا المحور سوف يكون له دور بارز وتوصيات قوية والتي سوف توضع في الاعتبار.

وأضاف أن قيمة محور أجندة أفريقيا 2063، ينطلق من دور مصر الرائد في القارة الإفريقية، لافتا إلى أن هناك العديد من المحاور الأخرى المتمثلة في دور قادة العالم في الالتزام بالسلام، ودور القوى الناعمة في محاربة الإرهاب والتطرف.

ولفت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إلى أن نموذج المحاكاة سيكون في منتهى القوة، وسيكون هناك مشاركات فعالة لشباب العالم، لافتا إلى أن ورش العمل بدأت فعليا من اليوم لتخرج محاور يتم مناقشتها في المنتدى.
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