نشاط مكثف لمستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. فتح باب العضويات الجديدة.. استهداف 600 ألف عضوية نهاية العام الجاري.. وإطلاق أولى فعاليات للاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة

دراسة "مستقبل وطن" تقدم مقترحات لاستعادة منتخب مصر الصدارة أفريقيًا

"مستقبل وطن" يبيع كيلو البطاطس بـ5 جنيهات مستقبل وطن يوزع كراسي وأجهزة تعويضية على ذوي الاحتياجات بالجمالية









شهد حزب مستقبل وطن خلال الساعات القليلة الماضية نشاط مكثف، حيث عقدت أمانة العضوية بحزب مستقبل وطن، برئاسة شريف الجابري، اجتماعا مع أمناء العضوية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.





وناقش الاجتماع خطة أمانة العضوية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجميع أعضاء الحزب.





وأعلن شريف الجابري، أمين العضوية، خلال الاجتماع عن فتح باب العضويات الجديدة في جميع محافظات الجمهورية، من خلال التسجيل بقاعدة البيانات من جميع الأمانات الفرعية على مستوى الجمهورية.





وأوضح الجابري أن الحزب يستهدف التمثيل الجيد لجميع فئات المجتمع، بالاعتماد على تمثيل جميع الفئات، من عمال وفلاحين وشباب ومرأة وأقباط وأساتذة جامعة ومحامين ومهندسين وأطباء، وليس بالاعتماد على الكم والعدد بالنسبة للعضويات.





وقال إن الحزب يستهدف الوصول إلى 600 ألف عضوية بنهاية العام الجاري، موضحا أنه تم الانتهاء من تسجيل جميع العضويات السابقة وتسليم الكارنيهات للأعضاء بجميع محافظات الجمهورية.





وشدد الجابري، خلال الاجتماع مع أمناء العضوية بجميع المحافظات، على ضرورة التواجد بين المواطنين من خلال فعاليات ومبادرات الحزب، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الفئات المستهدفة لتنمية العضوية بالحزب، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تقييم شهري لجميع الأمانات الفرعية على مستوى الجمهورية لمتابعة العضويات الجديدة من بين الفئات المستهدفة.





كما أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين عام المساعد للجان المتخصصة، دراسة وقراءة تحليلية حول تحسن ترتيب منتخب مصر في التصنيف الدولي للفيفا خلال أكتوبر 2018، مؤكدا أن نتائج منتخب مِصر تحت قيادة المدرب المكسيكىّ "خافيير أجيرى"، تسببت فى تحسين وضع الفراعنة فى تصنيف فيفا الشهرىّ.





وقالت الدراسة، إن الاتحاد الدولىّ لكرة القدم (فيفا)، أعلن عن ترتيب المُنتخبات لشهر أكتوبر 2018، والذى احتل فيه المُنتخب الوطنىّ المِصرىّ المَركز الـ58 عالميًّا، ليتقدم 6 مراكز عن تصنيف الشهر الماضى، والذي تواجد فيه أبطال الفراعنة بالمركز الـ 64 عالميًّا، إذ ارتقى منتخب مصر فى التصنيف الشهرى للمُنتخبات بعد حصده لـ14 نقطة بالفوز خلال شهر أكتوبر مرتين على "إيسواتينى" في التصفيات المؤهلة لكَأس الأمم الإِفريقية 2019 بالكاميرون.





وأضافت الدراسة، إلى أن المنتخب المصري أصبح فى الترتيب التاسع إِفريقيًّا بعد كلا من السنغال 25، ونيجيريا 44، والكونغو الديموقراطية 46، والمغرب 47، والكاميرون 51، وغانا 52، وبوركينافاسو 57، وكان مُنتخب مِصر قد تراجع المنتخب الوطنى بشكلٍ غير مسبوق فى الشهرين الماضيين، بالسقوط للمراكز الـ 65 والـ 64 عالميًّا، بدلًا من الـ45 الذى احتله فى شهر يوليو، وذلك عقب الإخفاق تحت قيادة المدرب الأرجنتينىّ هيكور كوبر فى نهائيات كَأس العالَم روسيا 2018.





وأكدت الدراسة، أن نتائج منتخب مِصر تحت قيادة المدرب المكسيكىّ "خافيير أجيرى"، تسببت فى تحسين وضع الفراعنة فى تصنيف فيفا الشهرىّ، خاصةً بعد ضمان التأهل لنهائيات كَأس الأمم الأفريقية المُقبلة عام 2019، حيث استهل أجيري مشواره مع الفراعنة بالفوز (6/ 0) على النيجر، ومن بعده على أى سواتينى (4/ 1)، (2/ 0) فى الجولتين الثالثة والرابعة فى التصفيات الإِفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون صيف عام 2019، بينما يستعد منتخب مِصر في شهر نوفمبر المقبل، لمواجهة تونس فى الجَولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.





وأشارت الدراسة، حول معايير الاتحاد الدولىّ لتصنيف المُنتخبات شهريًّا، والتي تشمل نتيجة المباراة، وأهمية المباراة، وقوة الخصم، وقوة الاتحاد القارى، بينما ذكرت الدراسة أسباب تحسن منتخب في تصنيف فيفا والتي من المُتوقع بحسب معايير الاتحاد الدولىّ فى تصنيف المُنتخبات شهريًّا، أن يتحسن تصنيف المنتخب الوطنىّ فى شهر نوفمبر المقبل، خاصةً عندما يواجه مُنتخب تونس الأول عربيًّا وإفريقيًّا بالمركز الـ 22 عالميًّا، وبالتالى نجد أن الفراعنة حال الانتصار على نسور قرطاج سيرتقى ترتيبه إلى المرتبة الـ 54 عالميًّا، خاصةً أن الفوز على تونس يعادل نقاط الفوز على إىسواتينىذهابًا وإيابًا، بالإِضافة لمنح الفريق الوطنىّ صدارة المجموعة فى تصفيات الكان.





وأوضحت الدراسة، أن سبل استعادة مُنتخب مِصر للصدارة العربيَّة والإِفريقيَّة، تتلخص في عدة نقاط وهي زيادة عدد المباريات الوديَّة التى سيخوضها فى التوقفات الدوليَّة المُقبلة، ثانيا أن يواجه مُنتخبًا فى بعض المباريات الودية ذا ترتيب مُتقدم فى تصنيف فيفا، مثل: "البرازيل، بلجيكا" متصدر الترتيب، وثالثا أن يحقق مًنتخب مِصر الانتصارات في مباراتي "تونس، والنيجر"، وكذلك جميع مبارياته المُقبلة بالتصفيات الأفريقية، المؤهلة لكَأس الأمم بالكاميرون عام 2019.





وأضاف أن تحقيق الانتصار على مُنتخب تونس يتصدر المجموعة في التصفيات الأفريقية في الجَولة الخامسة، من أجل حصد أكبر عدد من النقاط، خاصةً أن نسور قرطاج يتفوقون على مُنتخب مِصر في التصنيف بما لا يقل عن 20 مركزًا، وهو ما يمنح الفراعنة فرصة تاريخيَّة لجمع أكبر قدر من النقاط، وخامسا أن يضمن صدارة المجموعة المُؤهلة لكَأس الأمم الإِفريقية الكاميرون 2019، مع ضرورة تقديم عروض جيدة مع نتائج مميزة ببلوغ الأدوار الإِقصائيَّة حتى يتمكن من جمع عدد كبير من النقاط، يضمن له التقدم المميز فى تصنيف الاتحاد الدولي على الأقل 25 مركزًا.





وأعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن التنسيق مع بعض تجار الخضراوات في منطقة إمبابة لطرح البطاطس بأقل الأسعار؛ حيث تم الاتفاق على البيع ما بين ٤.٥ جنيه حتى ٥ جنيه للكيلو وذلك في منطقة بشتيل وإمبابة.





يأتي ذلك برعاية قيادات الأمانة برئاسة النائب علاء والي أمين المحافظة، القبطان أحمد مرعي أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور محمد البنا أمين التنظيم، والدكتورة خديجة عبد الحكيم أمين التقييم والمتابعة.





وأكدت الأمانة في بيان أن المبادرة لحل أزمة غلاء البطاطس بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني حتى وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، لذلك سعى الحزب إلى التنسيق مع التجار للقضاء على ظاهرة الاحتكار وتعطيش السلع بالمخازن، تخفيفا على المواطنين خاصة محدودي الدخل.





وأضاف البيان أن المبادرة تأتي أيضا لتفعيل دور الحزب الخدمي على أرض الواقع بالتفاعل مع المواطنين والاستجابة لمشاكلهم وشكواهم، استجابة لتوصيات الرئيس السيسي بدعم الفقراء ومحدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار، على أن تستمر المبادرة لحين القضاء على الأزمة نهائيا بحيث سيتم التنسيق مع المزيد من التجار لتغطية جميع مناطق الجيزة.





كما أطلقت أمانة أمانة الجمالية، بحزب مستقبل وطن، أولى فعالياتها للاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.





وشملت فعاليات الحزب توزيع كراسي متحركة وأجهزة تعويضية وأطرافًا صناعية على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تكريمه لعدد من أسرهم.



