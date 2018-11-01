تحصين 688 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالشرقية

أكد الدكتور "أشرف توفيق صابر" وكيل الوزارة للطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحملة القومية الثانية لعام 2018م للتوعية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية والترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية فقد تم تحصين 688 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية .



وأضاف "توفيق" أنه تم تسجيل وترقيم 446 رأس ماشية وعقد 67 لقاء جماعي إرشادي خلال لجان التحصين وذلك لتوعية المواطنين بخطورة مرض الحمى القلاعية وأهمية التحصين ضده وأهمية تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية لدى البدو الرحل و بأسواق فاقوس وبلبيس وديرب نجم.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.