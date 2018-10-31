تغطية ترعة الكلبة بدمنهور بأوامر آمنة .. صور

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على سرعة تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الجهات المعنية "الأملاك – البيئة – الزراعة – شركة المياه والصرف الصحي– مجلس مدينة دمنهور – الشئون القانونية – التخطيط والمتابعة"، لمعاينة ترعة الكلبة بأرض الحوفى بمدينة دمنهور.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاربعاء مع مسئولي أعضاء تلك اللجنة المقترح تشكيلها بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد وذلك لوضع الحلول اللازمة للقضاء على الاضرار البيئية والصحية التي يعانى منها سكان المنطقة وبما يضمن الحفاظ على مساحة 250 فدان التى مازالت زراعية.



وبحث المخافظ إمكانية عمل تغطية للترعة وتوفير مصادر آمنة للري لباقي المساحة التي مازالت زراعية للحفاظ على صحة المواطنين القاطنين على جانبي الترعة و الذين قاموا بالبناء بتراخيص صادرة من الوحدة المحلية وكذا عمل الدراسة الوافية لتغطية الترعة وضمها فى مشروع صرف صحى متكامل بعد الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمنطقة وإعداد مقايسات لبيان التكلفة اللازمة للأعمال وذلك خلال أسبوع.



