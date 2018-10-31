أفلام من نيجيريا وتوجو وسنغافورة في مهرجان الأفروصيني

استمرارا لفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني برئاسة سهير عبد القادر، عرض اليوم مجموعة من الأفلام من مختلف دول العالم. حيث عرض من توجو الفيلم الروائى " حديقة أكوا" للمخرج " بارسلين بوسو، ومن نيجيريا الفيلم الروائى "صمت عالى" اخراج وسيناريو وتصوير " فروين كلاي" ومن سنغافورة فيلم " حصي السعادة".



وعقب عرض الأفلام أقيمت ورشة فنون تشكيلية " مجسمات" للفنان توفيق عبد الملاك، ثم قامت كل من فرقة " أطفال مصر بخير"، من مصر، وفرقة " الشمس الذهبية" من الجزائر وفرقة " ميلتنج ايدج" من الكاميرون وفرقة " زى جيانجو " من الصين بأداء بعض الفقرات الاستعراضية والفنية.



يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني افتتحت فعالياتها يوم السبت الماضي الموافق ٢٧ أكتوبر وتستمر حتي الثالث من نوفمبر.



المهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة واكاديمية الفنون.