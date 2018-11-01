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حوادث

ضبط 979 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة حملات تموينية بالمحافظات، بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 12 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، و201 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و18 فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و91 فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط 607 قضايا فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، و26 فى مجال اللحوم ومصنعاته، و19 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وقضيتين فى مجال الثروة الحيوانية، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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