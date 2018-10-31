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توك شو

عبد العاطي: ألمانيا طالبت دول إفريقيا بتطبيق إصلاحات اقتصادية مثل مصر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
توك شو
قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثالثة إلى ألمانيا، سبتدأ نتائجها في الظهور بين "الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي" الرئيس السيسي، و"العضو غير الدائم في مجلس الأمن" وهي ألمانيا؛ اعتبارا من يناير 2019.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرناج «على مسئوليتي»، بقناة «صدى البلد»، أن ما شهده عن قرب خلال المباحثات التي أجراها الرئيس مع القادة الألمان؛ يؤشر على الزخم الذي حدث في العلاقات المصرية الألمانية، خاصة وأن هناك تقديرا كاملا من الجانب الألماني لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، مع التأكيد بأن هذا البرنامج نموذج يحتذى به لجميع الدول الإفريقية.

وأضاف عبد العاطي، أن الرئيس السيسي خلال زيارته الأولى إلى ألمانيا نجح في تغيير الصورة السلبية التي كانت لدى الجانب الألماني تجاه الأوضاع في مصر وما حدث من تطورات بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا، إلى أن الرئيس السيسي خلال زيارته الثانية إلى ألمانيا في عام 2017 نجح في وضع أسس لعلاقة استراتيجية بين دولتين رئيسيتين.
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