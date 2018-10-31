ثمار زيارة السيسى.. أكاديمية ألمانية لتدريب معلمي التعليم الأساسي والفني

كشف السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا، أن الحكومة الألمانية وافقت على إنشاء أكاديمية تعليمية لتدريب المدرسين فى مجال التعليم الأساسي والفني في مصر.



وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرناج «على مسئوليتي»، بقناة «صدى البلد»، أن الحكومة الألمانية وافقت على إنشاء هيئة خاصة بجودة التعليم، بحث يتم قياس هذه الجودة وفقا للمعايير الألمانية خاصة في مجال التعليم الفني الذي استطاعت فيه ألمانيا تحقيق انجازات ضخمة على مدار الـ 140 عاما السابقة.



وأشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا تم التوقيع على 5 اتفاقيات منها 4 اتفاقيات على مستوى التعليم الفني والأساسي والجامعي، مع الموافقة على إنشاء أول جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الادارية الجديدة.

