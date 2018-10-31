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توك شو

طالب عن سبب تقطيع شرايينه: صفحات التواصل الاجتماعي السبب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
كشف طالب يدعى "محمد محمود" عن سبب تقطيعه شرايينه باستخدام آلة حادة، قائلا: "بعض صفحات التواصل الاجتماعي أقنعتني إن ده علاج".

وأضاف محمود في تصريحات تلفزيونية، أنه كان يعاني من بعض المشاكل النفسية في الفترة الأخيرة ؛ فلجأ الي استخدام تلك الحيلة؛ ليرتاح، مضيفا انه استخدام "موس، وكتر"، لمساعدته في ذلك، والتخلص من المشاكل التي يتعرض لها.

وأوضح ان ذراعه الشمال أصبح غير ملائم مع شكله، معلقا: "اللي يشوفني يقول إنسان غير طبيعي".
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