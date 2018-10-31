بعد قرار المحكمة الأوروبية بمنع الإساءة للنبى.. حقوقيون: خطوة مهمة في احترام العقائد ..ولابد من ترسيخ مبادئ عدم التعدي على الرموز الدينية

حافظ أبو سعدة :
التشريعات القانونية تحمي الثوابت الدينية وتحتاج فقط لتعديل
محمود البدوي :
محمود البدوي :
لابد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان الخاصة باحترام العقائد قبل صدور التشريعات
أحمد فوقي :
أحمد فوقي :
قرار المحكمة الاوروبية يعزز من احترام حرية العقيدة
أصدرت المحكمة الأوروبية قرارًا بتأييد حكم صادر عن "المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا" بإدانة وتغريم امرأة نمساوية بعد إصدارها تصريحات مهينة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأكدت حيثيات القرار أن الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لا تندرج ضمن حرية التعبير؛ لأنه لا يُسمح لحرية التعبير أن تؤدى إلى المساس بالمشاعر الدينية للآخرين.
وتعود هذه الواقعة إلى عام 2009 عندما قامت سيدة نمساوية بالحديث عن زوجات الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعبارات مسيئة للنبي، وفي فبراير عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الإقليمية فى فينا قرارًا ضد هذه السيدة على اعتبار أن هذه التصريحات تعتبر إهانة للدين الإسلامى، وقد تشكل خطرًا على النسيج المجتمعى في النمسا.
وفي نفس السياق طالب مرصد الإسلاموفوبيا أن تكون هناك تشريعات وعقوبات ثابتة ورادعة ضد كل من يحاول الاعتداء على الثوابت الدينية حتى يتسنى حماية السلام والأمن المجتمعي
وتابع الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قائلا أن التشريعات القانونية التي تحمي الثوابت الدينية وهي موجودة فى قانون ازدراء الاديان موضحا أن التشريعات تحتاج إلى تعديل لكي تطبق فقط في حالات نشر الكراهية و تحقير الأديان فقط وليس لمصادرة حرية الفكر والاعتقاد
وأوضح أبو سعدة أن القانون المصري لديه من التشريعات ما يكفي لاسيما وأنه بيربط ما بين نشر مثل هذه الآراء التى تحقر من الاديان او تزدرى الرموز الدينية ومابين الاعتداء على السلام الاجتماعى وتهديد هذا السلام والوحدة الوطنية ويقلب المجتمع على بعضه البعض.
بينما أكد الخبير الحقوقي والمحامي بالنقض والدستورية العليا، محمود البدوي إن قرار المحكمة الأوروبية أكبر دليل على احترام الأديان والعقيدة.
وأوضح البدوي أن قبل أن نصدر التشريعات لابد أن يتم تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وهو احترام عقيدة أي شخص في العالم وعدم الإساءة للآخرين وهدم ثوابتهم، خاصة في الإطار الديني.
وأضاف الحقوقي أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية أنه لا يجوز الاعتداء على الثوابت والرموز الدينية وحمايتها مكفولة بكافة القوانين والتشريعات الدولية والمحلية ويجب على الحكومات تفعيل تلك القوانين ومتابعة آلية تنفيذها.
كما طالب أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان البرلمان بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تحمي الحقوق والحريات الأساسية ودعمها بتشريعات تضمن تفيذها وأوضح فوقي أن قرار المحكمة الأوروبية يعزز من حماية حرية العقيدة والحفاظ على المقدسات.
أصدرت المحكمة الأوروبية قرارًا بتأييد حكم صادر عن "المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا" بإدانة وتغريم امرأة نمساوية بعد إصدارها تصريحات مهينة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأكدت حيثيات القرار أن الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لا تندرج ضمن حرية التعبير؛ لأنه لا يُسمح لحرية التعبير أن تؤدى إلى المساس بالمشاعر الدينية للآخرين.
وتعود هذه الواقعة إلى عام 2009 عندما قامت سيدة نمساوية بالحديث عن زوجات الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعبارات مسيئة للنبي، وفي فبراير عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الإقليمية فى فينا قرارًا ضد هذه السيدة على اعتبار أن هذه التصريحات تعتبر إهانة للدين الإسلامى، وقد تشكل خطرًا على النسيج المجتمعى في النمسا.
وفي نفس السياق طالب مرصد الإسلاموفوبيا أن تكون هناك تشريعات وعقوبات ثابتة ورادعة ضد كل من يحاول الاعتداء على الثوابت الدينية حتى يتسنى حماية السلام والأمن المجتمعي
وتابع الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قائلا أن التشريعات القانونية التي تحمي الثوابت الدينية وهي موجودة فى قانون ازدراء الاديان موضحا أن التشريعات تحتاج إلى تعديل لكي تطبق فقط في حالات نشر الكراهية و تحقير الأديان فقط وليس لمصادرة حرية الفكر والاعتقاد
وأوضح أبو سعدة أن القانون المصري لديه من التشريعات ما يكفي لاسيما وأنه بيربط ما بين نشر مثل هذه الآراء التى تحقر من الاديان او تزدرى الرموز الدينية ومابين الاعتداء على السلام الاجتماعى وتهديد هذا السلام والوحدة الوطنية ويقلب المجتمع على بعضه البعض.
بينما أكد الخبير الحقوقي والمحامي بالنقض والدستورية العليا، محمود البدوي إن قرار المحكمة الأوروبية أكبر دليل على احترام الأديان والعقيدة.
وأوضح البدوي أن قبل أن نصدر التشريعات لابد أن يتم تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وهو احترام عقيدة أي شخص في العالم وعدم الإساءة للآخرين وهدم ثوابتهم، خاصة في الإطار الديني.
وأضاف الحقوقي أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية أنه لا يجوز الاعتداء على الثوابت والرموز الدينية وحمايتها مكفولة بكافة القوانين والتشريعات الدولية والمحلية ويجب على الحكومات تفعيل تلك القوانين ومتابعة آلية تنفيذها.
كما طالب أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان البرلمان بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تحمي الحقوق والحريات الأساسية ودعمها بتشريعات تضمن تفيذها وأوضح فوقي أن قرار المحكمة الأوروبية يعزز من حماية حرية العقيدة والحفاظ على المقدسات.