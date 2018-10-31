بعد قرار المحكمة الأوروبية بمنع الإساءة للنبى.. حقوقيون: خطوة مهمة في احترام العقائد ..ولابد من ترسيخ مبادئ عدم التعدي على الرموز الدينية

حافظ أبو سعدة :

التشريعات القانونية تحمي الثوابت الدينية وتحتاج فقط لتعديل

محمود البدوي :

لابد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان الخاصة باحترام العقائد قبل صدور التشريعات

أحمد فوقي :