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أخبار البلد

دياب اللوح يستقبل وفد فلسطين المشارك في اجتماع خبراء الاعلام العرب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:37 م
صدى البلد
محمد مجدى
استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعه العربية دياب اللوح , اليوم الاربعاء, وفد فلسطين المشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب المعني بوضع أجندة الخطة المرحلية لتحقيق أهدف الاستراتيجية الإعلامية العربية في الجامعه العربية .

تشكّل الوفد من خالد خنة مدير مكتب الاعلام في الخليل, والسيدة فيفيان شامية مدير الرصد الإعلامي, والسيدة ضحى جراد من مندوبية فلسطين بالجامعه العربية .

وأكد البيان الختامي الصادر عن هذه الاجتماعات والذي رفع تقريره إلي اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب , على أن الاستراتيجية الإعلامية العربية القادمة يجب ان تتضمن خمسة أهداف رئيسة أولها، التأكيد علي مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلي الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وثانيها الارتقاء بالشخصية العربية وثقافاتها المتعددة وحضاراتها العريقة لتعزيز الصورة الإيجابية للشعوب العربية والإسلامية في وسائل الإعلام المختلفة ولدي الرأي العام داخل وخارج الوطن العربي.

وثالثها توظيف الإعلام العربي وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة التطرف والتصدي لظاهرة الإرهاب وتشجيع الإعلاميين ومؤسسات الإعلام بالوطن العربي علي نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف، ورابعها تبني مضامين الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 للنهوض بالإعلام العربي التنموي الاقتصادي والاجتماعي وإبراز القوة الإنتاجية والفرص الاستثمارية فيما بين الأقطار العربية بما يحقق تكاملها, وأخيرا تشجيع الجودة والتميز المهني في الأداء الإعلامي العربي الشامل وتحفيز المؤسسات الإعلامية العربية للاستثمار أكثر في مجال التطوير والابتكار المواكب للعصر.
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