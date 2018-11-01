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حوادث

ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات خلال 24 ساعة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5953 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 48 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتأتي الحملات؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لفرض الإنضباط المرورى ، ومواجهة حوادث المرور .
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