ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5953 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 48 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتأتي الحملات؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لفرض الإنضباط المرورى ، ومواجهة حوادث المرور .