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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع حجم أصول وخصوم البنك المركزي لـ 305.64 مليار جنيه في أغسطس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال البنك المركزي المصري إن جملة الأصول والخصوم الأجنبية لديه بلغت 305.64 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 303.44 مليار في يوليو السابق له بفارق2.2 مليار جنيه، ومقارنة بـ 301.5 مليار في يونيو من نفس العام بزيادة بلغت 4.14 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك أن حجم الأصول الأجنبية للبنك بلغت جملتها 780.6 مليار جنيه في أغسطس مقابل 778.3 مليار في يوليو 2018 ومقارنة بـ 775.954 مليار جنيه بنهاية يونيو من نفس العام.

ووصلت جملة الخصوم الأجنبية للبنك لـ 474.914 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 474.83 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 474.5 مليار في يونيو 2018.
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