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فن

عمرو دياب يستقر على أبو ظبى للاحتفال بـ ليلة رأس السنة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
استقر الفنان عمرو دياب بشكل نهائي على احياء حفل رأس السنة فى ابو ظبى وهى المرة الرابعة التى يحيى فيها الهضبة هذه المناسبة بالامارات.

ويشدو عمرو بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك ومن بينها أغانٍ من البومه الجديد "كل حياتى .. "يتعلموا وانت مغرور وهدد ويا هناه".

يذكر ان أحدث حفلات عمرو دياب كان فى احدى الجامعات الخاصة داخل مصر وقدم فيها ايضا اغانى البومه الجديد كل حياتي.
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