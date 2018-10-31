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أخبار البلد

حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:30 م
صدى البلد
عبدالعزيز جمال
قاد الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الساحل وعمائر أغاخان التى تعوق المارة على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الساحل.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات من عدد كبير من المقاهى على الشوارع وبرجولات وخيم تم إنشاؤها على الأرصفة منعت المارة من المرور، بالإضافة إلى أحواض زرع أغلقت عددا من الأرصفة، وصادرت الحملة عدد كبير من إشغالات المقاهى.

وباشر رئيس الحى أعمال الترميم لنقطة شرطة لساحل بكورنيش النيل بجوار سجل مدنى الساحل الذى سيفتتحه مدير الأمن قريبا.
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الساحل وعمارات أغاخان.. صور
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