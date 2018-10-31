جون بولتون: أمريكا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع روسيا رغم حالة التوتر لهذا السبب

أكد مستشار الأمن القومى الأمريكي، جون بولتون، على ضرورى مناقشة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين القضايا والمشكلات الجارية، بما فى ذلك قضايا الشرق الأوسط .



وكشف بولتون وفق ما نشرت وكالة "نوفوستى" الروسية عن حرص الرئيس الأمريكى على استمرار العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، على الرغم من التوتر الذى تمر به العلاقات الأمريكية الروسية فى الوقت الحالى.



وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن قضية الانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ تعد واحدة من أهم القضايا التى سيناقشها الرئيسان خلال لقائهما فى باريس المقرر له الشهر المقبل، بالإضافة إلى مناقشة الأفعال التى تقوم بها روسيا فى الشرق الأوسط.



وشدد بولتون على ضرورة حفظ العلاقات الطيبة مع روسيا، حيث ثوجد العديد من الاتفاقيات والمجالات التى يجب أن يتعاون فيها البلدان.