ميسي يوجه رسالة لكل مرضى فيروس سي بالعالم للعلاج فى مصر.. فيديو

عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فيديو يظهر فيه نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يدعو مرضى "فيروس سي" من جميع أنحاء العالم، إلى زيارة مصر، وتلقي العلاج بها.



وكتبت الوزارة على الفيديو في ضوء جهود وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في الترويج للسياحة العلاجية المصرية .. ندعو مرضى فيروس"سي" بمختلف دول العالم إلى زيارة مصر وتلقي العلاج الأمثل فيها للشفاء من المرض.



وأضافت أن نجم الكرة العالمي "ليونيل ميسي" وجه رسالة في حملة دعائية الدعوة مرضى فيروس "سي" من جميع أنحاء العالم إلى زيارة مصر وتلقي برنامج علاجي متكامل للاستشفاء من المرض في ظل الاستمتاع بأجمل المواقع والمزارات السياحية المصرية.



https://www.facebook.com/Moemigegy/videos/335641340547031/