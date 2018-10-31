ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ميسي يوجه رسالة لكل مرضى فيروس سي بالعالم للعلاج فى مصر.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
سعيد العربى
عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فيديو يظهر فيه نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يدعو مرضى "فيروس سي" من جميع أنحاء العالم، إلى زيارة مصر، وتلقي العلاج بها.

وكتبت الوزارة على الفيديو في ضوء جهود وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في الترويج للسياحة العلاجية المصرية .. ندعو مرضى فيروس"سي" بمختلف دول العالم إلى زيارة مصر وتلقي العلاج الأمثل فيها للشفاء من المرض.

وأضافت أن نجم الكرة العالمي "ليونيل ميسي" وجه رسالة في حملة دعائية الدعوة مرضى فيروس "سي" من جميع أنحاء العالم إلى زيارة مصر وتلقي برنامج علاجي متكامل للاستشفاء من المرض في ظل الاستمتاع بأجمل المواقع والمزارات السياحية المصرية.

https://www.facebook.com/Moemigegy/videos/335641340547031/
loading...

ترشيحاتنا

ظافر عابدين يستضيف بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي.. ومنافسة قوية مع إيهاب توفيق

نجم يوفنتوس: رونالدو يعمل كالمجنون منذ وصوله إلى السيدة العجوز

إحباط تهريب 300 كيلو بانجو مخبأة بـ معدة ثقيلة بقناة السويس..فيديو

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

شاهد.. تعليق هيدي كرم على سرقة طفل أموالا من حقيبة أمه

نجلة حسام حسن تكشف تفاصيل مثيرة عن رحيل التؤأم من المصري

عضو مجلس إدارة المصري يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن بعد الرحيل لبيراميدز

الموقف يشتعل بشرق المتوسط.. تركيا تتحدى قبرص واليونان وتبدأ التنقيب عن الغاز

مرشح لموسوعة جينيس.. 7 معلومات عن أطول تمثال في العالم.. صور

نجم الترجى يتوعد الأهلى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا

استشاري طب نفسي: الشباب المصري في خطر كبير.. تعرف على السبب والحل

المرجيحة تتسبب فى مصرع تلميذ بمدرسة خاصة بعد تهشم رأسه فى أوسيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

فيديو

أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو
طريقة عمل كيكة السفن آب
تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو
بدر عبد العاطي: ألمانيا في مقدمة السياحة الوافدة إلى مصر منذ 2015

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟