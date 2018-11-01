حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وضبط مخالفي القانون بالمحافظات

نفذت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، حملة أمنية مكبرة، لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط صور الخروج على القانون.





وأسفرت جهود تلك الحملات فى مجال تقديم الدعم الأمنى لأجهزة المدن العمرانية الجديدة عن تأمين تنفيذ ما يلي:





1- قرار سحب واسترداد قطعتى أرض من أملاك الدولة "بمدينة برج العرب– بمدينة العاشر من رمضان".





2- 24 قرار إزالة تعديات على أراض الدولة.





3- 14 قرار غلق وقطع مرافق عن منشأة لمخالفة شروط التراخيص.





4- 26 قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للتراخيص الصادرة لها.





وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط الآتي:





1- 13 سيارة ودراجة بخارية لمخالفة قانون المرور والبيئة.





2- 8 حالات سرقة تيار كهربائى، ومياه، ورفع عدادات من أماكن عمومية.





وفى مجال ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، تم ما يلي:





1- تنفيذ 114 حالة إزالة فورية.





2- إزالة 50 حالة مبان مخالفة لشروط الترخيص.





3- تحرير 136 مخالفة إشغال طريق، و4 مخالفات بيئة ونظافة، و10 مخالفات فض أختام، و8 حالات إتلاف مسطح أخضر.





4- ضبط 3 بائعين متجولين، و25 حالة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى ، و15 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص .





واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، ومتابعة المنشآت المخالفة لشروط التراخيص.



