رئيس مدينة المحلة يوجه بصيانة محطة مياه المشتل ورفع أكوام القمامة.. صور

أصدر اللواء ناصر انور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم توجيهاته إلى المهندس محمود عاطف مدير شركة مياه الشرب بالضرورة صيانة عطل محطة المشتل وصيانة البيارة الرئيسية المقامة بقطر داخلى 18 م بعمق 11 م وعنبر التشغيل ولوحة التحكم ووحدات توليد الكهرباء والخزان والطلمبات.



كما كلف بضرورة إصلاح إحدى الطلمبات المعطلة بالمحطة، فيما أكد مسئولو المحطة أن عملية الإصلاح سوف تستغرق أسبوعا وتكون جاهزة للعمل.



كما باشر رئيس المدينه أعمال رفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة للتجميع، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات جمع القمامة لرفع التراكمات كما استكمل جولته داخل مصنع التدوير لمتابعة أعمال الإنشاءات والأساسات لخط التشغيل الجديد الذي يتم إنشاؤه تحت إشراف مسئولي الإنتاج الحربي.



والتقى رئيس المدينة مع كل من المقدم فادى ملاك مدير قسم مرور المحلة والرائد محمود ابو المكارم رئيس مباحث مرور المحلة، لبحث منع مركبات النقل الثقيل من الركون فى شوارع المحلة، وخاصة شارع سكة قطور لوضع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الشوارع وإشغالها بهذه السيارات.



وأعلن رئيس المدينة عن أعمال وضع الأساسات لأحد المباني المخالفة بدون ترخيص بشارع شكري القوتلي التابع لحى أول المحلة ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدم في البناء.



كما وجه مسئولي شركات المقاولات بضرورة تحري الدقة وعدم الشروع في بناء أي عقارات بدون وجود رخصه حتي لا تتعرض معداته للمصادرة.