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أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:44 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسى، فيديو لطالبين يقتحمان فصلا للبنات، ويعتديان على الفتيات داخل مدرسة بشبرا الخيمة بالقليوبية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء الشباب هم شباب الـ"فيسبوك"، وقاموا بعمل غير لائق.

وأشار إلى أن المنظر الذى ظهر به الشباب لا يقبله أحد، وأن السلوكيات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة كانت غير موجودة فى الماضى، معلقًا: "الله يكون فى عون الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم".

وقال موسى إن الشاب فى الماضي، كان ينظر إلى الأرض أثناء الحديث مع صديقته، وفي نفس السياق، وأكد موسى أن الإجراءات التى تمت مع الطلاب هو إيقاف الطلاب لمدة أسبوعين، وإقالة مدير المدرسة، وتوقع إيقاف الطالب عن الدراسة نهائيا.

وأوضح أن هناك طالبا فى المنوفية قتل زميلا له، متسائلا: «إيه اللى بيحصل فى المدارس؟، لا بد من التطوير، في السنوات الأخيرة حدث تغيير فى سلوكيات الطلاب وعلينا التعامل معها».
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