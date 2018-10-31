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إجراء جديد من تعليم القليوبية ضد الطالبين المعتديين على البنات بمدرسة فى شبرا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال طه عجلان مدير مدرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن حادث قيام طالبين باقتحام فصل بنات والاعتداء على الفتيات داخل مدرسة بشبرا الخيمة بالقليوبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي إن عملية الاقتحام كانت فى فترة الفسحة بين الحصص.

وأشار إلى أن المدرسة التى حدثت بها الواقعة تعتبر مشتركة بين البنين و البنات، وأوضح أن الطلاب تم وقفهم لمدة أسبوعين وهناك اجراء اخر سيتم اتخاذه فى الفترة المقبلة.

وكشف أن الإجراء القادم من الممكن ان يصل للفصل، وأوضح أن مدير المدرسة تم إقالته لتقاعسه فى التعامل مع الطلاب.

وأوضح أنه بعد هذا القرار تم فصل البنات عن البنين وتم عمل المدرسة على فترتين صباحية ومسائية.
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