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منوعات

أحدث طريقة عالمية لتدريب حراس المرمى على تسديدات تغير مسارها.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الدقائق القليلة الماضية مقطع فيديو، يظهر أحدث طريقة عالمية مبتكرة لتدريب حراس المرمي على التسديدات التى تغير مسارها.

ظهر فى المقطع بعض حراس المرمي يتم تدريبهم بواسطة أجهزة مصممة خصيصًا لمحاكاة تغيير مسار التسديدات، التى تصطدم بالارض أو بأحد اللاعبين وتكون بمثابة الهدف المؤكد، المحال تصدى حارس المرمي له.

ياتى ذلك مع اهتمام العديد من الفرق العالمية لإيجاد حل لهذه المشكلة التى تتسبب فى الكثير من الأهداف على المستطيل الأخضر.
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