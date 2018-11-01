البنك الدولي: 128 دولة نفذت إصلاحات اقتصادية لدعم ريادة الأعمال في 11 شهرا

أكدت مجموعة البنك الدولي، أنه خلال الـ11 شهرًا الأخيرة من الفترة يونيو 2017 حتى مايو الماضي، نفذت حكومة 128 دولة نحو 314 إصلاحًا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل وتحفيز الاستثمارات الخاصة.





وقال الدكتور جيم يونج، رئيس المجموعة، إن تلك الإصلاحات مستوحاة من مؤشر مجموعة البنك لممارسة أنشطة الأعمال التابعة لتصنيف 190 دولة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال داخل حدودها.





وذكر "يونج"، أنه يقع على كاهل الحكومات مهمة توفير بيئة يستطيع رواد الأعمال على النمو والازدهار وفقًا للوائح سليمة أكثر كفاءة لتنشيطة أعمال ذات أهمية لدعم القطاع الخاص، موضحًا أنه حال غيابها لن تمنح أي فرصة للبنك لمواجهة الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على مستوى العالم.