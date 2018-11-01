اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

تستأنف اليوم الخميس محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاى البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، جلساتها برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، لمحاكمة كل من وائل سعد تواضروس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى المتهماه بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون



كانت هيئة المحكمة قد قررت يوم السبت الموافق 27 من شهر اكتوبر تأجيل جلسة نظر القضية غدا الخميس الموافق 1 نوفمبر.



وشهدت الجلسة الماضية نفى الراهب "فلتاؤوس المقارى" المتهم الثانى بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون، جميع الاتهامات الموجه إليه قائلا إن المجنى عليه كان بمثابة والده ..وقررت المحكمة نقل المتهم لمستشفى سجن برج العرب كما استمعت المحكمة إلى شهدت سكرتير الأنبا تواضروس و4 شهود آخرين واستبعدت شاهدان



كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، قد عقدت ثالث جلسات يوم السبت الماضى لمحاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون.



وقرر رئيس المحكمة عقد الجلسة فى غرفة المداولة وعدم نظرها بشكل علنى بقاعة المحكمة نظرا للظروف الصحية للمتهم الثانى الراهب فلتاؤوس المقارى الذى وصل إلى المحكمة بسيارة إسعاف نقلته من مستشفى قصر العينى.



كان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.



وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى، المتهم الثانى.