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رياضة

انتعاشة في إيرادات شئون اللاعبين والحكام تتقلص في ميزانية الجبلاية السنوية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:44 م
أرشيفية
أرشيفية
يسرى غازى
تقلصت مصروفات لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة خلال عام 2018 وفقا لما جاء فى بنود الميزانية السنوية التى تم اعتمادها أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العمومية للجبلاية التى جرت فى أحد فنادق 6 أكتوبر.

وبلغت مصروفات لجنة الحكام على المعسكرات التدريبية وتأهيل قضاة الملاعب فنيا وبدنيا خلال عام 2018 مبلغا وقدره 2461501 جنيه لتنخفض عن عام 2017 التى تم خلاله صرف 3362385 جنيها.

فيما جاءت إيرادات لجنة شئون اللاعبين فى الجبلاية في عام 2017 مبلغ وقيمته 7786577 جنيها وفى عام 2018 أصبحت 15652351 جنيها.
انتعاشة في إيرادات شئون اللاعبين والحكام تتقلص في ميزانية الجبلاية السنوية
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