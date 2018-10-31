تعليق أحمد موسى على واقعة اعتداء طالبين على فتيات مدرسة فى شبرا

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه تعب من كثرة الحديث عن المشكلات التعليمية، موضحا أن هناك طلابا تعتدي على الفتيات فى القليوبية ومدرسا يعتدى بالضرب على طلاب فى المنصورة و طالبا يقتل زميله فى المنوفية.



وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، مفيش كلام عارف اقوله والله تعبت.



وأشار موسي إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، يعانى من مشكلات كثيرة و"ربنا معاه".

