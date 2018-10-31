ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يعلن تصميم قميصه الجديد ويكشف موعد ظهوره.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر "فيسبوك و تويتر" صورة للقميص الجديد الخاص بفريق الكرة الأول، بعد تعاقد النادي مع شركة جديدة لتصميم القمصان جديدة.

وعلق حساب الزمالك علي الصورة: "هل أنتم مستعدون؟"، ونالت صورة القميص الجديد للزمالك استحسان أغلب أنصار ومشجعي الفريق.

ويلتقي الزمالك أمام وادي دجلة بالزي الجديد في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.
الزمالك يعلن تصميم قميصه الجديد ويكشف موعد ظهوره.. صور
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي والترجي والقنوات الناقلة

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية

عضو مجلس إدارة المصري يكشف حقيقة هدم مدرج مذبحة استاد بورسعيد

حلبية يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل التوأم عن النادي المصري

11 مليون جنيه إعانات الفيفا لاتحاد الكرة في الميزانية السنوية .. مستند

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة ومفاجأة فى حراسة المرمى

أمر ملكي جديد من العاهل السعودي بشأن القضاء

الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية نوفمبر

نجم الترجى يتوعد الأهلى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا

أسعار عمرة المولد النبوى 1440

تعليق صادم لـ مصطفى يونس عن علاقته بالاهلي عقب توليه إدارة الكرة بالمصري

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

فيديو

أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو
طريقة عمل كيكة السفن آب
تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو
بدر عبد العاطي: ألمانيا في مقدمة السياحة الوافدة إلى مصر منذ 2015

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟