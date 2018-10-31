الزمالك يعلن تصميم قميصه الجديد ويكشف موعد ظهوره.. صور

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر "فيسبوك و تويتر" صورة للقميص الجديد الخاص بفريق الكرة الأول، بعد تعاقد النادي مع شركة جديدة لتصميم القمصان جديدة.



وعلق حساب الزمالك علي الصورة: "هل أنتم مستعدون؟"، ونالت صورة القميص الجديد للزمالك استحسان أغلب أنصار ومشجعي الفريق.



ويلتقي الزمالك أمام وادي دجلة بالزي الجديد في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.