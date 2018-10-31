نقيب الصحفيين: مصر اخترقت الجدار الصلب للاتحاد الأوروبي

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن ألمانيا تعتبر الدولة الأقوي في أوروبا بمختلف المجالات، معقبا: «ألمانيا الأساس الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي وهي الدولة الأقوي في الاتحاد خاصة في المجال الاقتصادي والتعليم»، مشيرا إلي أن ألمانيا تعد الجدار الصلب لأوروبا، وأن مصر استطاعت اختراق هذا الجدار.



وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا كانت في غاية الأهمية، مشيرا إلي أن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لبرلين، كانت مسار فخر.



وأوضح أن كثيرا من الشركات العملاقة أشادت بالاصلاحات الاقتصادية في مصر، وأنها تعتبر الدولة الأسرع في العالم تحسين البنية التحتية، لافتا إلي أن زيارة الرئيس السيسي ركزت على عدة محاور أهمها المحور الاقتصادى.



وتابع نقيب الصحفيين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أشادت بجهود مصر في التصدى للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أن مصر الفترة المقبلة ستشهد طفرة في جذب الاستثمارات الألمانية.



