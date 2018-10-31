المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

اختتم مساء اليوم اللقاء الأول لرياضة للكروس فيت " crossfit " لطلبة وطالبات كليات التربية الرياضية، والتي تنظمه الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي متمثلًا في الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2018، بمشاركة 330 طالب وطالبة من 33 كلية على مستوي الجمهورية، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.



حضر الختام كل من الدكتور عمرو الحداد نائبا عن وزير الشباب و الرياضة، واللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام اتحاد الرياضي للجامعات ،والدكتور أحمد جمعة نائب الوزير ،والأستاذ محمود أبو زهرة مدير المدينة الشبابية ببورسعيد.



جاءت نتائج اللقاء بفوز جامعة المنصورة بالمركز الأول فردي بنين،وجاء في المركز الثاني جامعة سوهاج فردي بنين، وحصلت جامعة الزقازيق علي المركز الثالث فردي بنين



كما حصلت جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول فردي بنات ،وفي المركز الثاني جامعة جنوب الوادي فردي بنات ،وجاء في المركز الثالث جامعة الإسكندرية فردي بنات



وجاءت نتيجة الفرق بنين في المركز الأول جامعة كفر الشيخ ، والمركز الثاني جامعة الزقازيق ، وفي المركز الثالث جامعة أسيوط

كما جاءت نتيجة الفرق بنات في المركز الأول جامعة المنيا ،وجامعة بني سويف في المركز الثاني ،وحصلت علي المركز الثالث جامعة الإسكندرية.