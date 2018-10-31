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شاهد.. عائلة صعيدية تكرم أبناءها المتفوقين في حفل سنوي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:49 م
صدى البلد
حسام الحارتي
عرض برنامج " معكم منى الشاذلي" ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، فيديو لاسرة صعيدية تقوم بتنظيم احتفال سنوي لتكريم ابنائها المتفوقين .

وظهر تكريم الطلاب والطالبات على هيئة مراسم جامعية، في ظل تواجد الأهل والأصدقاء، بالإضافة الي ترسيم بعض مقاليد التكريم تقديرا على تفوقهم ونجاحهم.

وأثناء تسليم شهادة التقدير تفاعل الأهل والأصدقاء بالتصفيق الحاد لهم ، بالإضافة الي وجود المزمار الصعيدي المشارك معهم كتقدير لهم.
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