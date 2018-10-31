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محافظات

صحة البحر الأحمر تعلن فتح باب الانتدابات للأطباء البشريين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:07 م
مديرية الشئون الصحية
مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر
إبراهيم جادالله
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فتح باب الانتدابات للأطباء البشريين من جميع المحافظات، وجميع التخصصات، والحاصلين علي درجة الماجستير أو الزمالة، للعمل بمستشفيات الصحة بالبحر الأحمر.

وأوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الانتداب لمدة 3 أشهر، على أن يكون نظام العمل 15 يومًا عملًا فعليًا، و15 يومًا إجازة (نظام التسليم والتسلم).

ويتم تجديد الانتداب لمدة مماثلة في حالة رغبة الطبيب، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف الراتب والكادر وصرف حافز المناطق النائية وحافز الطوارئ، بالإضافة إلى صرف مبلغ 500 جنيه عن اليوم الواحد.
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