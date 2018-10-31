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رياضة

أحمد فتحي يشارك في مران الأهلي استعدادا للترجي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
شارك أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الجيش ببرج العرب، ليعلن جاهزيته قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التي تقام بعد غدٍ، الجمعة، على استاد برج العرب في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع فتحي، لبرنامج استشفائي بعد مشاركته أمام الوصل الإمارات في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية فتحي، في أول مران للفريق ببرج العرب خلال المعسكر المغلق الذي بدأ صباح اليوم استعدادًا للمباراة.
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