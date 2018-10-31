سعد بدير يطالب الوفديين بالتصويت في الانتخابات الداخلية للحزب

قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمرشح لخوض انتخابات الهيئة العليا للحزب، ان الانتخابات في كثير من الأوقات تخلق حالة من الاحتقان بين المتنافسين لافتا أن الانتخابات داخل "بيت الأمة" لها شكل آخر حيث يتنافس الجميع بشكل أسري ، مؤكدا أن جميع المرشحين لا يهمهم سوى المصلحة العليا للوفد.



وتعهد «بدير» فى بيان صحفى له ببذل قصاره جهده لخدمة أعضاء الوفد سواء فى العمل من داخل "بيت الأمة" أو من خلال وجودة تحت قبة البرلمان.



وأضاف النائب البرلماني قائلا: أنا علي يقين بان الهيئه الوفديه القادمه سوف تسهم في مسانده جهود رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وتعمل على تحقيق آمال وطموحات الوفديين وجعل «بيت الأمة» في مقدمة الأحزاب السياسية كما كان دائما.



وطالب «بدير» جميع الوفديين بضرورة التواجد والمشاركة بالتصويت في الانتخابات الداخلية للحزب، مثمنا الجهود التى يبذلها رئيس الوفد ونجاحه في لم شمل الوفديين بعد عودة المفصولين "الطيور المهاجرة" مرة أخرى إلى الحزب لممارسة حقوقهم السياسية التى كفلها لهم القانون.

