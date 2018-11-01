مدرب الترجي في مأزق قبل لقاء الأهلي بسبب حراسة المرمى

يشكل مركز حراسة المرمى في صفوف فريق الترجي التونسي، صداعا للمدير الفني للفريق معين الشعباني، قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي المصري.



ويحل الترجي ضيفا على الأهلي بعد غد الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يلعبا مجددا في تونس يوم 9 نوفمبر المقبل.



وقالت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من القلق تنتاب مدرب الترجي معين الشعباني، بسبب تراجع مستوى حارسه الأساسي رامي الجريدي، خاصة في مباراتي الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق بريميرو الأنجولي، حيث سكنت شباك الترجي ثلاثة أهداف من أخطاء ساذجة للحارس.



وأشار موقع صحيفة "الصباح" التونسية، إلى أن معين الشعباني في مأزق حاليا بسبب عدم حسم هوية الحارس الأساسي للترجي أمام الأهلي، خاصة أنه اعتمد على الحارس معز بن شريفية في آخر لقاء للفريق بالدوري التونسي أمام حمام الأنف، وفضل الإبقاء على الجريدي على مقعد البدلاء بعد تراجع مستواه في نصف نهائي بطولة إفريقيا.



وأوضحت الصحيفة، أن كل الاحتمالات مازالت واردة بخصوص حارس الترجي الأساسي في مباراة الأهلي، مشيرة إلى حظوظ الجريدي تتساوى مع معز بن شريفية.