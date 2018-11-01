النقد العربي: الدول العربية لديها نقص في بيانات التنبؤات الاقتصادية

قال صندوق النقد العربي، إن البلدان العربية لديها نقص في البيانات الخاصة بالتنبؤات الاقتصادية، والتي ينبغي أن ترتكز على جودة وموثوقية تلك البيانات المعدة لتصميم النماذج الاقتصادية.





وذكر تقرير صادر عن الصندوق تحت عنوان " تنبؤات الحسابات القومية السنوية باستخدام نموذج المدخلات والمخرجات " وتلقي "صدي البلد" علي نسخة منه، أن استخدام أحد أنواع هذه النماذج لإعداد تنبؤات للحسابات القومية باستخدام مصفوفات المدخلات والمخرجات، موضحا أن تلك الحسابات تعد صورة واسعة للإنتاج والإنفاق وأنشطة الدخل المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين (الأسر والشركات والحكومة)، بما في ذلك علاقاتهم مع اقتصادات الدول الأخرى.





وأوضح أن تلك الحسابات تساعد على تقييم تطور المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، بما يسهم في اتخاد السياسات الاقتصادية المناسبة.



