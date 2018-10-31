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فن

يوسف شاهين وهند رستم يزينان بوستر أيام قرطاج السينمائية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن البوستر الرسمى الذى يحمل اسم الدورة 29 والتى من المقرر ان تنطلق فى الفترة من 3 الى 10 نوفمبر المقبل.

وظهر خلال البوستر الدعائي، شارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع تونس، وعليه صورة ليوسف شاهين وهند رستم من فيلم باب الحديد.

يكرم المهرجان ثلاثة مبدعين رحلوا هذا العام هم الفنان جميل راتب والمخرجة والكاتبة والمنتجة المصرية عطيات الابنودي والمخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة.
يوسف شاهين وهند رستم يزينان بوستر أيام قرطاج السينمائية
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