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المصريين الأحرار يدعم مبادرة 100 مليون صحة بشوارع الإسكندرية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:53 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
فريدة محمد و أمينة الدسوقى
قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بالتفاعل مع الجمهور السكندري بتوزيع 100 ألف نسخة من "فلايرز " يوضح الأماكن التي بها أماكن الكشف في جميع أنحاء محافظة الاسكندرية، يأتى ذلك في إطار دعمها لحملة مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

كما قامت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاشتراك مع أمانة المجالس المحلية وأمانة الشباب بتغطية مناطق ميدان الشهداء بمحطة مصر وشارع النبي دانيال وشارع محرم بك في وسط المدينة حيث توجد بها كثافة مرورية عالية، بالإضافة إلى قيام بعض أعضاء المبادرة بتوزيع أتوبيسات النقل العام والمواصلات العامة وآخرون بالدخول للمحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين والتفاعل معهم وحثهم على ضرورة المشاركة في عمل التحاليل والكشف في المبادرة الصحية.

كما قام أعضاء المبادرة بالرد على جميع تساؤلات المواطنين الخاصة بالمبادرة وتوجيههم لعمل الفحوصات والتحاليل في عربات المبادرة الموجودة بالمنطقة. 

وقال طارق مخلوف رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية، إنه تم التجاوب مع الفئات العمرية المختلفة التي كانت أكثر الاستجابات والتفاعلات من فئة الشباب وتغطية جميع الأسئلة واستفسارات المواطنين. 

وأضاف أنه تمت زيارة أحد العربات الخاصة بالمبادرة والموجودة بالمنطقة والتفاعل مع المواطنين والمارة وحثهم على الاشتراك وعمل الفحوصات بالعربة الطبية.

وقال السيد رفعت أمين المجالس المحلية بالحزب بالإسكندرية ، إنه في إطار خطة الحزب لتوزيع 100 الف نسخة من الفلايرز الخاصة بالمبادرة تم توزيع أكثر من ألفان فلاير خلال هذه الفعالية وتم الرد على جميع استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

وأضاف أنه تم توجيه الكثير من المواطنين الذين كان لديهم مشاكل وطلبوا تدخل حزب المصريين الأحرار في حالها إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر الحزب بالمنشية لاستقبال طلباتهم والعمل على حلها.
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