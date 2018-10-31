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ديني

المفتي يجيب عن حكم التسويق الشبكي .. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
محمود ضاحي

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال ندوة بجامعة حلوان من طالب يسأل ما حكم التسويق الشبكي.

أجاب المفتي ، أنه دراسة فقهية مستفيضة بمشاركة الفقهاء وخبراء قانونيين ومتخصصين في هذا النوع من المعاملات التجارية وأصدرت دار الإفتاء فتوي خاصة في حكم( التسويق الشبكي) من خلال شبكة الانترنت بعد انتشار حالات النصب المتعددة من خلالها أنه ممنوع شرعا.

وقال إنه تبين لأمانة الفتوي بعد الدراسة الدقيقة لواقع هذه المعاملات أنها مشتملة علي محاذير تمنع حلها مما دعاها إلي الجزم بتحريمها صراحة فلا يحل التعامل حينئذ لعدم سلامتها حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق .
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