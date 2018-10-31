حيل للتعامل مع رفض الطفل للحضانة

طفلك يرفض الذهاب إلى الحضانة وفى كل مرة يزداد صراخه فكيف تتعاملين معه وما السن المناسبة للذهاب بالطفل إلى الحضانة إليك مجموعة الحيل التالية لترويض طفلك تقدمها إستشارى علم النفس أميرة حبارير لـ"صدى البلد".



أشارت استشارى علم النفس أن أفضل سن يمكنك الذهاب بها طفلك إلى الحضانة عند البدء بدخول الحمام بمفرده وعليك شراء الملابس والحقيبة مع الطفل لكي يختار بنفسه حتى لا يرفض الذهاب إليها وأن تذهبي معه في اليوم الأول ولا تخضعي أو تستسلمي لبكائه.



لفتت إستشارى علم النفس إلى حيلة أخرى وهو محاولة التدريج فى وقت انصراف الطفل من الحضانة حتى يعتاد الأمر تدريجيا ويجب أن تولي الأم إهتماما بحديث الطفل حول مشاكله اليومية وإذا كان هناك أى أمر سبب استياءه من الحضانة وألا تتجاهل حديث الطفل.



يجب أن لا تستسلم الام تماما لحيل الطفل فى محاولة عدم الذهاب إلى الحضانة ومحاولة مدح تصرفاته وسلوكياته الإيجابية خلال يومه فى الحضانة وتقديم الحوافز للطفل كشراء لعبة مفضلة له أو تحفيزية بالذهاب إلى الأماكن المحببة للطفل كالنادى مثلا.