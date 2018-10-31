ترامب يجدد ثقته بالرواية السعودية حول قضية مقتل جمال خاشقجي

نقلت قناة "الحدث" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لا يعتقد أن السعوديين قد خدعوه بشأن قضية الصحفة السعودي جمال خاشقجي، الذي توفي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.



كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل جديدة في قضية وفاة الصحفي السعودي، جمال خاشقي، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.



ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، عن مصادر تركية قولها إن السعودية سلمت تركيا، إفادات الموقوفين على ذمة القضية.



وأكدت المصادر أن الجانبين اتفقا على استمرار التعاون في التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، حيث عقد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب والوفد المرافق له لقاءً ثانيًا مع نظيره التركي عرفان فيدان في مكتب الأخير بالقصر العدلي في إسطنبول، واستغرق اللقاء نحو الساعة، قبل المغادرة والتوجه إلى القنصلية السعودية، التي بقي فيها لنحو 90 دقيقة.