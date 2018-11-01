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اقتصاد

الاستثمار: وحدة التقييم والمتابعة عززت الشفافية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك إدراكا لتقييم المشروعات الممولة من شركاء التنمية بغرض تعزيز الجانب الانمائي وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، موضحة أنها انشئت إدارة مختصة بالتقييم والمتابعة لمتابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية وتقييم مدى كفاءتها وأثر استدامتها.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدى البلد" على نسخة منه أن تم اعتماد تلك الوحدة لدراسة الأداء بشكل أكبر بما في ذلك بطاقات التقييم المجتمعي وإشراك أفراد المجتمع في تقييم نوعية الخدمات المقدمة لهم سواء في البرامج والمشروعات المقدمة لهم واستراتيجيات العمل من خلال تصميم برامج مستقبلية.

وأوضح التقرير أن الوزارة شرعت عبر إدارة التقييم والمتابعة بتنفيذ عدة مشروعات بقيمة تجاوزت الـ290 مليون يورو بعدة مجالات من بينها التمويل متناهي الصغر والزراعة والتعليم ، موضحا أنه تم توثيق تلك النتائج مع الجهات المعنية عبر تقارير الكترونية خاصة.

وذكر التقرير أن التقييمات ساهمت في تصميم استراتيجيات للبلدان والمؤسسات المانحة من خلال تقديم توصيات مبنية على أدلة ونتائج ايجابية ومجالات أكثر كفاءة.
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